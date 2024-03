Il Corvo | Il nuovo trailer del remake con Bill Skarsgård

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo mesi di notizie su un possibile, conferme, foto che hanno generato un’infinità di polemiche e discussioni, arriva finalmente ildelattesissimodel cult del 1994 di Alex Proyas: Il. Divenuto ancora più famoso per il tragico incidente avvenuto sul set che costò la vita a Brandon Lee, Ilè uno dei film più iconici e significanti degli anni 90, un capolavoro senza tempo. Sia il film del 1994 che questodi prossima uscita, sono basati sulla graphic novel James O’Barr. Il film è diretto da Rupert Sanders e narra la storia di Eric Draven (), che viene ucciso insieme alla sua ragazza Shelly (FKA Twigs). In un limbo tra la vita e la morte, Eric decide di vendicare i loro omicidi. Il ...

L'attrice ha anche sostenuto che il protagonista doveva assomigliare di più a Brandon Lee Non si placano le polemiche sul look del nuovo corvo interpretato da Bill Skarsgård nel reboot in arrivo ... (movieplayer)

TRAILER - "The crow - il corvo" di Rupert Sanders al cinema

Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) è The Crow – Il Corvo, il leggendario e iconico personaggio della graphic novel di James O’Barr, rivisitato in questa nuova versione cinematografica diretta da Rupert ...napolimagazine

Il Corvo, il trailer italiano del film [HD]: Regia di Rupert Sanders. Un film con Bill Skarsgård, Laura Birn, Danny Huston, Jordan Bolger, FKA Twigs. Prossimamente al cinema.mymovies

