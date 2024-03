Il Corvo | ecco il primo trailer italiano del remake con Bill Skarsgård

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 15 marzo 2024) È sbarcato online ilufficiale deldi Il. Coi suoi caratteristici tatuaggi in vista, il nuovo protagonistaemerge da un liquido nero e vischioso con un urlo, anticipando le atmosfere horror della nuova versione del racconto dell’amore spezzato di Eric Draven e Shelley Webster diretta da Rupert Sanders. Il video contiene molte scene del film, oltre al logo ufficiale. C’è una grande attesa per questa nuova versione del personaggio di The Crow, che fornirà uno sguardo più dettagliato alle atmosfere e ai personaggi diretti da Rupert Sanders e su cui i fan sono divisi a metà. Le prime reazioni di fronte alle prime immagini ufficiali del film non sono state troppo positive, mentre l’Eric Draven di...