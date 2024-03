Il commento Un risultato che allontana le incertezze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Zetti Non importa come, non importa se soffrendo o facendo una bella prestazione. Contro il Maccabi serviva solo passare il turno, per continuare in una competizione alla portata della Fiorentina e per guardare con serenità alle prossime sfide di campionato e Coppa Italia. Sì, serenità. Perchè c’era il rischio che certe certezze potessero trasformarsi ine che i dubbi sul futuro tecnico della squadra potessero in qualche modo riflettersi anche sulle prestazioni in campo. In questo momento c’è solo da restare compatti, tutti uniti nel portare a termine un’annata che potrebbe regalarci qualche grande soddisfazione. Poi si vedrà. L’importante è che la società si faccia trovare pronta e che i giocatori, anche quelli in odor di partenza, non tirino mai indietro la gamba. Il resto, trofeo o non trofeo, Europa o non Europa. verrà di conseguenza. Prendiamoci ...