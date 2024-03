Il caso del video hot finisce in Parlamento | Non è scandalo ma violenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una vicenda tutta da chiarire che coinvolge l'AS Roma e una dipendente licenziata. A raccontarla è stata «Il Fatto Quotidiano», che spiega come la donna si sia ripresa nell'intimità con il fidanzato, ma questoha iniziato a circolare tra numerosi membri del club di Trigoria. Nessuna presa di posizione ufficiale sul licenziamento, che ha scatenato reazioni diffuse, anche e soprattutto nel mondo della politica, il PD chiede a gran voce spiegazioni e l'apertura di un'indagine parlamentare, oltre che il coinvolgimento del Ministro dello Sport. «Raccontano di una riunione a Trigoria nella quale un giocatore della Primavera avrebbe confessato tra le lacrime, davanti a diverse persone, di essere stato lui a sottrarre il filmato dal telefonino della ragazza, chiesto in prestito per chiamare il suo procuratore, quindi a farlo girare tra i suoi compagni delle giovanili. ...