Il caso Cori anti-israeliani a fine gara Tensione fra i tifosi e il Maccabi

Cori offensivi contro la prof in un liceo pugliese. Il caso segnalato all?Ufficio scolastico regionale . L'episodio a giugno nel liceo scientifico ?Ricciotto Canudo? di... (quotidianodipuglia)

Una clip che scatena polemiche. Boccali di birra e il coro "Duce , Duce" . Un Video girato nella storica birreria di Monaco in cui era solito tenere discorsi Hitler , anima e non poco la vigilia di ... (liberoquotidiano)

Il gesto vergognoso dei tifosi dell’Atletico prima dell’Inter: cantano cori razzisti contro Vinicius

Prima della partita contro l'Inter i tifosi dell'Atletico Madrid hanno rivolto Cori razzisti a Vinicius: l'ultimo episodio potrebbe costare caro ai colchoneros ...fanpage

VIDEO Como, Cori e fischi: la grande protesta invade il Comune. Genitori per i nidi chiusi e giostrai per il Luna Park: Grande partecipazione questa sera alle due manifestazioni di protesta in Comune a Como, almeno 150 persone presenti. Già dalle 18.30 tantissimi genitori contrari alla chiusura dei due nidi appena annu ...comozero

Mentana scatenato a Madrid: Cori con i tifosi dell’Inter prima della sfida Champions con l’Atletico: Enrico Mentana era presente quest'oggi a Plaza Mayor a Madrid insieme ai tifosi dell'Inter a poche ore dagli ottavi di ritorno di Champions contro l'Atletico ...fanpage