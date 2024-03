Il campo largo si scanna Prodi | “Se volete perdere | fate pure”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Peggio di così non poteva andare. La gioia per la vittoria in Sardegna e il miraggio unitario del centrosinistra trazionesi è infranto sul muro dell’evidenza: tra localismi e antipatie dei leader nazionali, l’amore tra le numerose anime delle opposizioni alla destra non è mai sbocciato. Niente di niente. E così a 48 ore dalla “nomina” di Domenico Lacerenza come candidato in Basilicata, ecco che già si vocifera una marcia indietro. Il veto del M5S ad Angelo Chiorazzo, suggerito da Roberto Speranza, e la porta sbattuta in faccia alle richieste di Carlo Calenda hanno fatto infuriare Azione che ora potrebbe addirittura guardare a destra, dove Antonio Tajani già allarga le braccia. Direte: embè? In realtà in Basilicata a fare il buono e il cattivo tempo delle preferenze è Marcello Pittella, ex presidente di regione dem, passato armi e bagagli ...