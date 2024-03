Il cambiamento climatico non è causato da un ciclo astronomico di 12 mila anni

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 13 marzo 2024 è stato pubblicato un post su Facebook che parla di un «appello urgente» per informare sulla «situazione climatica ciclica che affronta la civiltà ogni 12.000». L’autrice fa riferimento al rapporto dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) sugli impatti delma li riconduce a presunti cicli climatici che «possono avere impatti devastanti sulla vita di miliardi di persone in tutto il mondo». Il post è accompagnato da un’immagine che riporta il logo e il sito di un’organizzazione chiamata “Creative Society” (“Società Creativa”). Un contenuto che cita questa tesi è stato diffuso anche su TikTok.Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata.La “Società Creativa” si presenta come un «progetto internazionale che unisce persone di oltre 180 Paesi su base ...