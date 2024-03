IL CALENDARIO Incroci interessanti Un weekend tutto da vivere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Quantiche possono sbaragliare le carte in tavola in questa Serie B. Con nove partite rimaste da giocare di questo campionato, nulla (se non la promozione del Parma e la molto probabile retrocessione del Lecco) è ancora deciso. Sopratper quanto riguarda le zone di competenza del Pisa. Attualmente all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per i playoff (seppur con gli stessi punti della Sampdoria), domenica alle 18, al termine dell’ultima partita in programma della giornata,– o nulla – potrebbe cambiare. Nella migliore delle ipotesi, i nerazzurri potrebbero arrivare alla sosta al settimo posto in solitaria. Questo si verificherebbe nel caso in cui dovessero battere il Como, e con Brescia (attualmente con un punto di vantaggio rispetto alla squadra di Aquilani) e Sampdoria non capaci di ottenere i tre punti ...