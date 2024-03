Il Brighton si impone di misura | ma è la Roma a qualificarsi per i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)– Laesce sconfitta disul campo delma, in virtù del largo 4-0 ottenuto all’andata, si qualifica con merito aididi Europa League ed aspetta i sorteggi di domani mattina per conoscere la propria avversaria nel doppio confronto in programma l’11 e 18 aprile. Partita nel complesso positiva da parte della, che forte di un largo vantaggio imposta il match sull’aspettare un errore dell’avversario per provare a colpire approfittando di eventuali spazi. Ciò porta ad unpiù propositivo e ad una, soprattutto nella prima frazione, maggiormente rinunciataria, ma numeri alla mano gli inglesi hanno costruito ben poche palle goal realmente pericolose per la porta di Svilar. Nel corso del ...