Il berlusconismo è il paese che ignoro | e altre analoghe illusioni della sinistra

(Di venerdì 15 marzo 2024) «Un professore universitario fece circolare una raccolta firme contro “i continui attacchi di matrice neoliberale alla classe intellettuale del” perché gli avevano portato via la macchina col carroattrezzi, parcheggiata male davanti all’università. Firmarono tutti». “C’eravamo tanto odiati – Breve storia dell’anti” (esce oggi, lo pubblica Il Mulino) è un libro minuscolo leggendo il quale ci si vergogna enormemente. Specie se si ha la nostra età: Andrea Minuz, autore di queste memorie d’imbecillità, ha un anno meno di me. Siamo quelli che avevano venti e poco più anni nel 1994: certo che eravamo scemi. La domanda però a un certo punto non può che diventare: gli adulti che scusa avevano? È forse il 1994 l’anno in cui abbiamo – noi italiani, noi di, noi con velleità intellettuali – smesso di capire il mondo? ...