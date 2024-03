Il bello del giovedì sera 2024 vol 10

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Come sono andati i sorteggi delle italiane Liverpool-Atalanta 75% – 25% Stamattina Gasperini si è svegliato con un unico pensiero: evitare il Liverpool e invece il Liverpool gli è toccato. La squadra di Klopp sembra l’unica vera inavvicinabile tra le squadre rimaste in Europa League, con un considerevole scarto sulle altre. Con la mente libera dalle dimissioni annunciate, il tecnico tedesco ha ridato vita a una squadra che sembrava un po’ a fine ciclo. Senza neanche citare come hanno umiliato lo Slavia Praga, il pareggio con il City di poche settimane fa è abbastanza indicativo dello stato di forma della squadra, che nel secondo tempo ha messo sotto quella che è, fino a prova contraria, la migliore squadra al mondo. Gli unici due problemi del Liverpool erano gli infortuni e un centravanti sciupone. Nelle ultime settimane però Darwin Nunez è diventato prime Benzema e Klopp sta ...