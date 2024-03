Il 20 marzo incontro su elettrificazione casa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le donne amministratrici delle famiglie, aprono il confronto con la Commissione Europea. Mercoledì 20a Roma,con il Deep Retrofitting Focus Group della Commissione Europea, i cui Membri appartenenti ai 27 Paesi saranno collegati in video call. I temi affrontati:della, efficienza energetica delle abitazioni, loro sicurezza. Presenti per la Commissione Europea Georg Hoben e Sergio Olivero, Coordinatore del Focus Group. Per le donne, Federica Gasparrini, Presidente Nazionale Obiettivo Famiglia Federlinghe. “Una grande responsabilità – dichiara Federica Gasparrini “ Federlinghe si assume il compito di un confronto costruttivo e propositivo con l’Europa. OBIETTIVO FAMIGLIA / ...