Il 20 marzo al Cinema Barberini di Roma presentazione della seconda edizione del Premio Film Impresa

Fioccano diverse novità al Cinema nel weekend dal 15 al 17 marzo , tra le quali spicca Race for Glory – Audi Vs Lancia. Per la regia di Stefano Mordini, il film biografico-drammatico vedrà coinvolto ... (velvetmag)

“Back on the big screen”, tre grandi cult tornano nei The Space Cinema

Tre cult del Cinema internazionale torneranno presto nelle sale di The Space Cinema. “The Mask”, in occasione del suo 30º anniversario, torna dal 18 al 20 marzo per far rivivere agli spettatori la ...2anews

AstraDoc accoglie Luciana Castellina e Giovanni Piperno con il film “16 millimetri alla rivoluzione”: Sarà al Cinema Academy Astra venerdì 22 marzo 2024 alle ore 20:30 per presentare l’opera “16 millimetri alla rivoluzione”, film sulla vita della Castellina realizzato da Giovanni Piperno che ...2anews

A XNL Cinema e psichiatria: "Con Basaglia i matti divennero comunità": GROTTAMMARE – Prosegue domenica prossima, 17 marzo, l’omaggio al dott. Franco Basaglia. Dopo l’incontro sui manicomi nella storia d’Italia, gli eventi dedicati al centenario della nascita (11 marzo 19 ...informazione