Ieri in Campania | ladri in azione in Irpinia | bottino ingente Docente sannita trova e restituisce 600€

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, giovedì 14 marzo 2024. Avellino – Colpo da quaranta mila euro messo a segno la notte scorsa in una tabaccheria di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Isono entrati inpoco dopo le tre in via Molinelle, al confine con il comune di Avellino, e sono stati filmati dalle telecamere di videosorveglianza: erano in sette, tutti con il volto coperto da cappucci e passamontagna. (LEGGI QUI) Benevento – È una bella storia quella che ha visto protagonista Greta Landolfi, originaria di Benevento,di educfisica all’Istituto tecnico Bodoni-Paravia a Torino. A raccontarla è stata il quotidiano ‘La Repubblica’ che ha descritto nei minimi dettagli la vicenda che l’ha vista protagonista. La ragazza, in fila ad ...