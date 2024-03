Idrissa Diallo | «Io | picchiato senza motivo dai carabinieri a Modena Mi hanno anche sfilato i pantaloni e insultato»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si chiamail cittadino della Guineadai. Si tratta di un fruitore del programma di protezione internazionale. Secondo la versione dei militari avrebbe fatto resistenza all’arresto e avrebbe danneggiato la gazzella su cui tentavano di caricarlo. I militari sono stati temporaneamente trasferiti ad altre mansioni. Nel video circolato sui social network si vede chiaramente uno dei due militari prendere a pugni al volto e alla schiena il 25enne. Che ha avuto due giorni di prognosi dall’ospedale. E oggi dà la sua versione dell’accaduto: «Miaggredito subito, nonostante potessi spiegare che in poco tempo potevo far arrivare un amico con i documenti», dice a La Stampa. Resistenza all’arresto Dopo qualche ora dall’accaduto ...

Il giovane picchiato: "Non ho fatto nulla, neppure in Libia mi hanno trattato così"

Diallo Idrissa, 23 anni, originario della Guinea e in Italia da anni "Mi hanno chiesto i documenti e io non li avevo, ma ho detto di chiamare il mio datore di lavoro che avrebbe garantito per me".ilrestodelcarlino

L'arresto violento di Idrissa Diallo a Modena solleva interrogativi: Idrissa Diallo, un giovane lavoratore guineano di 23 anni, è stato recentemente arrestato in modo violento dai carabinieri a Modena. Il fermo è avvenuto in largo Garibaldi mentre Diallo stava aspettan ...informazione

Idrissa Diallo: "Stavo solo aspettando il bus". Il datore di lavoro: "Bravo e puntuale": Nel video diventato virale si vede un carabiniere che lo colpisce con schiaffi e pugni mentre cerca di farlo salire sull'auto di servizio ...rainews