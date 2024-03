Idea del Santagostino. L’Intelligenza Artificiale contro l’apnea notturna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dormire poco e male? A migliorare la qualità del sonno ci pensa. Perché il sonno è il processo rigenerativo più importante che permette a corpo e mente di riposare e ricaricarsi. Ma per 13,4 milioni di persone in Italia non è così facile cadere tra le braccia di Morfeo: l’insonnia colpisce tra il 16 e il 27 % della popolazione italiana, mentre la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, nella forma moderata-grave, tocca fino al 30% degli adulti dai 40 ai 60 anni. Disturbi che influenzano la sensazione soggettiva di benessere, fino a conseguenze diurne di tipo psichico, cognitivo e somatico. "La terapia cognitivo-comportamentale è di recente stata inserita nelle linee guida internazionali come trattamento d’elezione per la cura dell’insonnia con un’efficacia paragonabile e in alcuni casi superiore a quella dei farmaci ...