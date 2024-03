ICW | Info & Card finale Fight Forever XL

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lee ladiXL, in programma Sabato 16 Marzo a San Paolo d’Argon (BG): ICWXLSabato 16 Marzo – S. Paolo d’Argon (BG)Centro sportivo San Paolo d’Argon – Via Bartolomeo Colleoni 3 Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Campione Italiano Wrestling ICWLupo (c) Vs Mirko Mori Renato On a Pole Match for Titolo Interregionale ICWLuca Bjorn (c) Vs Mark Reed Vs Machete Titolo Femminile ICWIrene (c) Vs Queen Maya ICWTitleNico Inverardi (c) Vs ??? Titoli di Coppia ICW2 Cool 4 You (Falco; Flamingo) (c) Vs L’Eclissi (RUST; Sirio) Kobra in The Bank MatchDave Atlas Vs El Ghepardero Especial Vs Mr. Excellent Vs ...