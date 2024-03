I vandali del quartiere Cazzaniga. Squarciate 64 gomme in una notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ventuno macchine con letagliate, tutte e quattro. Con una lama di coltello. Attoco l’altra, tra martedì 12 e mercoledì 13 in via Debussy, non lontano dall’ospedale San Gerardo. Risveglio amaro per i proprietari delle auto, tutti residenti nella zona. Non è la prima volta. Un caso analogo era accaduto di recente. Anche se su meno vetture (una dozzina), nella stessa zona. E non solo. Nelci sono una scuola primaria, una scuola dell’infanzia e un asilo nido. E i genitori dei bambini che li frequentano si sentono sotto scacco. "Quando andiamo a portare i figli o a riprenderli nel pomeriggio non sappiamo mai cosa può accadere.bucate, vetri o finestrini rotti. Furti nell’abitacolo. È angosciante". A gennaio, un gruppo di genitori ...