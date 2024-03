I social stanno istigando i giovani all' anoressia Viaggio nei disturbi alimentari sempre più diffusi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Dieta Mediterranea, dal 2010, è riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanita?. Non e? soltanto un modo di mangiare, ma è considerata come “stile di vita” tutto italiano. Eppure, proprio in Italia, oltre tre milioni di persone si ammalano di cibo. È questo il numero di adolescenti che soffrono di. Sul totale dei casi, tre sono le diagnosi più diffuse: il 36 per cento soffre di, il 17,9 per cento di bulimia, il 12,4 per cento del disturbo di binge eating (alimentazione incontrollata). Sono dati in costante aumento e le ultime rilevazioni segnalano un aumento del 40 per cento dei casi dalla pandemia a oggi. L’incremento era stato registrato dall’Istituto Superiore di Sanità già nei primi sei mesi del 2020, quando si contavano 230.458 nuovi casi contro i 163.547 dello stesso periodo del ...