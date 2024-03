I russi alle urne per rieleggere il presidente Vladimir Putin

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 15 marzo ihanno cominciato a votare per le elezioni presidenziali, che in assenza dell’opposizione porteranno inevitabilmente alla rielezione diper un nuovo mandato di sei anni. Leggi

In Russia i controlli alle frontiere diventano più severi per i presunti dissidenti . I russi che tornano nel loro paese d’origine sono stati sottoposti a controlli e interrogatori approfonditi. ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Una donna ha lanciato una bomba molotov contro un seggi o elettorale a San Pietroburgo, in Russia , dove si stanno svolgendo le Elezioni presidenziali. Lo riportano i media locali ... (periodicodaily)

Sparatoria nella metro di New York: uomo ferito e passeggeri in fuga

Cos’è successo È successo nella stazione nel centro di Brooklyn, intorno alle 16.45, quando due uomini hanno improvvisamente iniziato a litigare a bordo del treno. Durante l’alterco, una donna arriva ...tg.la7

Elezioni russia, Putin ha votato online: Il leader russo, Vladimir Putin, ha votato online alle elezioni presidenziali che si tengono da oggi a domani in russia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass. In giornata a Mosca hanno votato ...adnkronos

Il mondo questa settimana: Francia contro russia (e Germania), il caso TikTok negli Usa, guerra d'Ucraina e Malaysia: I gruppi paramilitari impegnati negli sconfinamenti hanno apertamente invitato la popolazione russa a non recarsi alle urne, in quanto consultazioni "illegittime". In un comunicato emesso il primo ...limesonline