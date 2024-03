I resti ritrovati | Importante tassello storico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono idi almeno 6 individui quellinelle scorse settimane a Onno di Oliveto Lario, durante gli scavi per la realizzazione della rete di depurazione. Le spoglie sono state rinvenute in un’unica tomba, delimitata da pietre e coperta da un’unica lastra, perché in epoca antica si usava sfruttare la stessa sepoltura a più riprese. Al momento non è possibile stabilire l’epoca esatta dei reperti, ma le analisi di laboratorio e lo studio antropologico forniranno presto i primi tasselli per tentare di ricostruirne la storia. "Sono molto soddisfatta di questo rinvenimento, che aggiunge unalle nostre conoscenze sulla presenza antica a Onno", dice Alice Maria Sbriglio, funzionaria archeologa della Soprintendenza. Non è la prima volta che durante lavori per la posa di sottoservizi in ...