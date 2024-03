“I palestinesi devono avere una loro patria” | le parole di Sandro Pertini diventano virali sui social | VIDEO

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ledisulla PalestinasuiSono tornatesuilesulla Palestina e ipronunciate dall’ex presidentein occasione del discorso di fine anno agli italiani il 31 dicembre del 1981. Da alcuni giorni, infatti, circolano suidiversi estrattiin cuiinvoca uno Stato per isottolinenando che “altrimenti non vi sarà mai pace in Medio Oriente”.che risultano attuali più che mai nonostante siano passati oltre quarant’anni. Nel suo discorso, infatti, il presidente della Repubblica ...

Prosegue il tour in Medio Oriente del segretario di Stato Usa Antony Blinken , iniziato nel fine settimana. Il capo della diplomazia americana terrà oggi colloqui negli Emirati Arabi Uniti e in ... (lanotiziagiornale)

Senato accademico riunito per 8 ore: "Nessun boicottaggio verso Israele. Sì ai corridoi per studenti palestinesi"

Al termine della seduta fiume, sono questi i temi delle mozioni approvate. Il rettore Zucchi: "Pisa è luogo di confronto e non di scontri fisici. La lettera dell’Ucei O non hanno capito o ci siamo sp ...lanazione

I bambini palestinesi disegnano il futuro: “Liberare l’immaginazione: Palestina 2023-2048”: È possibile immaginare un futuro in mezzo alle macerie della guerra Come possono gli occhi di un bambino elaborare l’orrore, la perdita, la morte e continuare a nutrire una speranza per un domani mig ...bolognatoday

Israele vuole trasferire i palestinesi di Gaza su un'isola umanitaria, ma non sa come: Tel Aviv non sembra voler abbandonare l'idea di lanciare l'offensiva su Rafah per completare l'obiettivo di eliminare Hamas, nonostante le pressioni internazionali ...today