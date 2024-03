I millennial diventeranno la generazione più ricca della storia

Negli Stati Uniti, quasi 90.000 miliardi di dollari di patrimonio immobiliare dovrebbero presto essere nelle tasche dei millennial, secondo l'ultimo rapporto sulla ricchezza della società britannica K ...vanityfair

Gen Z, c'è chi snobba il lavoro e se ne vanta su TikTok: «Ecco com'è vivere (bene) con il sussidio di disoccupazione»: Molti giovani che appartengono alla Generazione Z (i nati dal 1995 al 2010) faticano a trovare un lavoro, un’occupazione che permetta loro di avere una stabilità economica.leggo

Naoise Dolan: "Basta con gli stereotipi sui millennial": Io non mi sento tale. Come scrittrice relativamente giovane, parlo dei millennial perché racconto il presente e quello che conosco meglio: i miei coetanei. Su di loro non mi sono fatta un’idea ...tg24.sky