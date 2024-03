I giovani di Forza Italia contestano Donatella Di Cesare a lezione La prof | “È squadrismo”

Ottime notizie in casa Npsg Trading Logistic con la convocazione dei giovani Davide Panada (schiacciatore classe 2008) e Simone Pinelli (libero classe 2009) per il Club Italia alla rgato da parte ... (sport.quotidiano)

Mafia: Dalla Chiesa (Fi), 'giovani proteggano sacrificio di chi muore per legalità'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Ogni giorno che salirete su questa scala, su ogni gradino su cui passerete ci sarà scritto il nome di una persona che non c’è’ più’. Pensate che ci sarebbero stati altri 1 ...lagazzettadelmezzogiorno

Sanità: Benigni, 'prosegue battaglia Fi giovani per osservatorio disturbi alimentari': Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Nei confronti di anoressia, bulimia, obesità e degli altri disturbi del comportamento alimentare c’è ancora poca attenzione e scarsa consapevolezza. Quella di oggi è quind ...lanuovasardegna

Gli Eurofighter Typhoon italiani sfrecciano in Polonia: Grazie al nostro impegno sono stati stanziati 10 milioni di euro per il Fondo straordinario per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, e ora, con Forza Italia giovani, stiamo ...affaritaliani