“I disturbi alimentari sono in ascesa I social hanno un ruolo sempre più rilevante | aumentano l’insoddisfazione per il proprio corpo”

(Di venerdì 15 marzo 2024) I(Dca) si manifestano con un’incidenza allarmante e un esordiopiù precoce. Ed è per questo che la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla rappresenta un’occasione importante per accendere i riflettori della consapevolezza sul tema. A lanciare, ancora una volta, l’allarme è la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia): questistanno diventando una vera e propria emergenza sanitaria pubblica, affliggendo in particolare le adolescenti tra i 12 e i 17 anni, ma toccando anche i bambini dagli 8-9 anni. L’ombra deinetwork, con il loro potere di diffusione di canoni estetici irrealistici e pericolosi, preoccupa a tal punto che recentemente, in Commissione Sanità al Senato, è partito l’esame di un disegno di legge per colpire chi ...