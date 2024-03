I criminali nelle Rems E i pazienti psichiatrici rinchiusi in cella

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un metro e novanta centimetri di muscoli e rabbia. Con sguardi minacciosi e velate intimidazioni. E l’abitudine di alzare le mani. “Un trafficante internazionale di cocaina con disturbo antisociale della personalità”, rammenta Giuseppe Nicolò, psichiatra, direttore del dipartimento di Salute mentale dell’Asl Roma 5. Quel trafficante è uno dei tanti pregiudicati comuni che oggi popolano le, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza nate con la legge 81 del 2014 per sostituire gli ospedaligiudiziari (chiusi definitivamente il 31 marzo del 2015) e per accogliere le persone affette da disturbi mentali che hanno commesso reati. Il punto è che i pregiudicati comuni non sono eccezioni: stanno diventando una regola. Infatti sono quasi il 40% dei soggetti ospitati. I medici in rivolta per le aggressioni subite. I 646 posti delle ...