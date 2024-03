I costi delle Case green per gli italiani | il caso di un’abitazione da 100 mq

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) La direttivaè oramai passata in sede europea a si comincia a calcolare quanto la normativa significherà in termini diper i cittadini che dovranno adeguare le loro abitazioni a degli specifici parametri di efficienza. In particolar modo, come pure riportato nel nostro precedente approfondimento e a partire dagli edifici più dispendiosi in termini di risorse, si dovranno programmare determinati interventi. Il primo obiettivo da rincorrere è quello di ridurre del 16% proprio ienergeticiabitazioni entro il vicinissimo 2030. Quali saranno gli interventi,medi Per raggiungere un maggiore efficientamento energetico per le future, soprattutto sulle abitazioni più datate, si interverrà nelle maniere già ...