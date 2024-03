I contribuenti statunitensi sovvenzionano i combustibili fossili da 111 anni e continueranno ad aumentare

(Di venerdì 15 marzo 2024) La promessa mancata di Biden riguardo ai sussidi aiIl Presidente Biden ha promesso di porre fine ai sussidi alle compagnie petrolifere, un impegno che non è ancora stato mantenuto nonostante quattro tentativi nel suo bilancio al Congresso. La resistenza dell’industria petrolifera e dei politici al cambiamento L’opposizione all’eliminazione dei sussidi aiviene dall’industria petrolifera, dai repubblicani e da alcuni democratici, rendendo difficile realizzare il desiderio di Biden in materia di agevolazioni fiscali. La complessità nel dismettere i sussidi aiAnche se l’accordo generale è che questi sussidi rappresentino uno spreco di denaro pubblico, L'articolo proviene da News Nosh.

Pena di morte negli Usa, tre industrie: “No alle esecuzioni col nostro azoto”

Airgas, Air Products e Matheson Gas, tre dei principali produttori statunitensi di azoto per uso medicinale, hanno dichiarato che non consentiranno che i loro prodotti verranno usati per eseguire cond ...lepersoneeladignita.corriere

AI e fisco in Italia: un sodalizio ancora tutto da esplorare: La legge di delega per la revisione del sistema fiscale italiano apre la strada all'impiego dell'intelligenza artificiale per ottimizzare il controllo fiscale e combattere l'evasione. Nonostante l'ass ...agendadigitale.eu

Ologarchi russi, il paradosso delle sanzioni: gli Usa hanno speso 20 milioni di dollari per “mantenere” un giga-yacht sequestrato: Il paradosso delle sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina: avrebbero dovuto mettere in ginocchio il Cremlino e i suoi sostenitori ma stanno invece creando notevole imbarazzo alla ...ilmessaggero