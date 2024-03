(Di venerdì 15 marzo 2024) Snam archivia ilcon risultati "solidi", in uno scenario "complesso, caratterizzato da instabilità geopolitica, prezzi volatili e tassi di interesse in aumento". L’ad Stefano Venier registra così la performance del gruppo, confermando gli obiettivi finanziari per il 2024. Il gruppo di San Donato riporta ricavi in crescita del 16,8% a 3,87 miliardi di euro, un utile netto adjusted di gruppo di 1,168 miliardi (+0,4%), superiore alla guidance, e un margine operativo lordo a 2,4 miliardi. Crescita a doppia cifra (+13,9%) a 2,19 miliardi per gli inventi, di cui 1,7 miliardi di inventi tecnici (+31,3% rispetto al 2022). Il debito si assesta al di sotto della guidance a 15,27 miliardi, mentre il dividendo aumenta del 2,5% a 0,282 euro per azione.

I conti del 2023 oltre le stime. Target confermati

