I consigli del fantacalcio | chi schierare e chi evitare nella 29ª giornata di Serie A

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si torna in campo per il campionato diA ed è arrivato il momento della 29ª. Il turno si apre con la sfida tra Empoli e Bologna, due squadre in corsa per obiettivi diversi. La squadra di Nicola lotta per la salvezza, quella di Thiago Motta per la qualificazione in Champions League. Sabato quattro sfide interessanti: Monza-Cagliari, Udinese-Torino, Salernitana-Lecce e Frosinone-Lazio. Domenica il lunch match tra Juventus e Genoa, poi Verona-Milan, Atalanta-Fiorentina, Roma-Sassuolo e Inter-Napoli. Ecco ideldi CalcioWeb. L’analisi ruolo per ruolo Portieri Chi: fiducia in Szczesny dopo le ultime partite deludenti della Juventus: contro il Genoa potrebbe mantenere la porta inviolata. In campo anche Svilar contro il Sassuolo dopo le ultime prestazioni ...