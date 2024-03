I cinque motivi per non perdere Como-Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 - Contro ili nerazzurri tornano in trasferta per cercare di rilanciare e continuare a vedere la classifica da una posizione privilegiata dopo due vittorie consecutive. NON C'E' DUE SENZA TRE - Se contro la Ternana per la prima volta dopo un anno i nerazzurri sono riusciti a vincere due partite di fila, colilha l'opportunità di fare centro per la terza. Non accade da tre anni, precisaente dal 13 marzo 2022, la stagione della finale con il Monza, quando in sequenza la squadra dell'ex D'Angelo vinse prima contro il Crotone per 3-2, poi contro il Pordenone fuori casa 0-1 e infine vinse 3-0 sulla Cremonese, rilanciandosi in ottica Serie A. IL CA-CA-CA - A partire da gennaio sono diventati il punto di riferimento del pacchetto difensivo, dopo mesi nei quali, tra un infortunio e l’altro, ...