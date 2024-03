“I brigidini di Lamporecchio“ Un nuovo sonetto di Alessandro Meschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) IDIA Lucca s’en chiamate sempre cialde. Vant’è che ‘un me le mangio, ‘om’eran bone! Ne’ ssacchettoni, croccantine e calde, di vel color tra ‘l giallo e l’arancione. Me le ‘ompravo a ‘bbanchetti ‘n piazza grande, co’ le mente squisite e co’ croccanti; la procession passava ‘on le bande, e ‘n prima fila, propio lì davanti, io sgranocchiavo, e mi facea ‘no sfogo senti’ la musichina a bocca piena! Godevo tanto, e m’importava pogo, anzi, mi vien da di’ ‘na bella nena, se mi vardavan come fossi togo: un lotro che s’ingubbia era ‘na scena; che a valcheduno ni faceva pena.