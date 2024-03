Houthi, la minaccia si allarga: "Impediremo alle navi di attraversare anche l'Oceano indiano"

Il leader degli Houthi, Abdul Malik al-Houthi, ha annunciato in un discorso televisivo che i miliziani yemeniti impediranno alle navi legate a Israele di attraversare anche l'Oceano Indiano verso il ...adnkronos

Armi e diplomazia: la strategia Usa per contenere l'Iran contro Israele e sul Mar Rosso: Il Financial Times rivela che Washington è in contatto con Teheran, tramite l'Oman, per arginare gli Houthi. Gli iraniani smentiscono, dicendo che il ...huffingtonpost

Guerra Israele - Hamas, scontri in Cisgiordania fra Idf e uomini armati palestinesi. LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medioriente, Hamas ai palestinesi: 'Marciate sulla spianata delle moschee'. LIVE ...tg24.sky