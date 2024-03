Houthi, destino equipaggio sequestrato nelle mani di Hamas

Il destino dell'equipaggio del cargo Galaxy Leader dirottato a novembre dai miliziani Houthi filo-Iran nel Mar Rosso è ora nelle mani di Hamas. Lo ha dichiarato alla Cnn il portavoce degli Houthi Nasr ...ansa

Hamas, proposta per il cessate il fuoco: «Donne e bambini in ostaggio in cambio 1000 detenuti palestinesi»: Gaza. Hamas riferisce di almeno 21 morti e 155 feriti in una nuova strage di persone in fila per gli di aiuti umanitari causata dalle forze di Israele, che invece smentisce. Lo Stato ...ilmessaggero

Hamas chiede la tregua e lo scambio con mille detenuti palestinesi: Hamas concorderà una data per un cessate il fuoco permanente a Gaza dopo lo scambio di ostaggi e prigionieri con Israele ...interris