Hockey Bondeno under 21 al tappeto con Padova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si è giocato domenica scorsa l’ultimo incontro del girone B del Campionato Nazionale21, che ha visto l’HCscendere in campo a Grantorto incrociando i bastoni con il Cus. Una pioggia torrenziale non ha comunque interrotto la partita, che ha visto la vittoria finale del Cusper 3-0. Buona comunque la prova dei giovani matildei allenati dalla coppia Pritoni-Sgarbi, con Orsini e Fergnani autori di una prestazione importante. Ottima anche la prova di Signani, rientrato in squadra ad inizio marzo dopo alcuni anni di pausa. Felice giornata anche per Simone Calzolari, che ha salutato con alcune belle parate la sua ultima partita21; dal prossimo anno potrà essere schierato solamente fra i “grandi” della prima squadra. Questi i giocatori scesi in campo: Fergnani, Calzolari ...