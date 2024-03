H&M | Zara e Shein | Parigi dichiara guerra al fast fashion Approvata la tassa pro-ambiente sui vestiti low-cost

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 15 marzo 2024) Con un voto all’unanimità, l’Assemblea nazionale ha dato un primo via libera a una proposta di legge che regolamenta il '', la moda a bassoo proveniente soprattutto dal mercato cinese, e limita gli eccessi del consumismo a tutela dell’. La Francia diventa così "il primo Paese al mondo a legiferare per limitare gli eccessi della moda ultraveloce", hato il ministro per la Transizione Ecologica, Christophe Béchu. Per diventare legge, la proposta dovrà ora essere esaminata e votata anche dal Senato. Segui su affaritaliani.it