Hamas | le vittime a Gaza sono salite a 31 500

Roma , 6 marzo 2024 – A cinque mesi dal femminicidio di massa e dagli stupri commessi dai terroristi di Hamas su centinaia di donne in Israele, l’associazione “Setteottobre” organizza, alla vigilia ... (quotidiano)

Non c’è un accordo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza prima del Ramadan, che inizia domani, e anzi, per Yahya Sinwar, il leader di Hamas nascosto dentro alla Striscia, il ... (ilfoglio)

La Giornata internazionale della donna, che celebra le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle donne , è stata celebrata in tutto il mondo con eventi, conferenze, festival e ... (quotidiano)

Gaza, Netanyahu respinge "richieste assurde" Hamas: "Ok a operazione a Rafah"

Gaza, funzionario Usa: 'Cauto ottimismo sui negoziati, ma ancora non ci siamo'. Nuova bozza risoluzione Usa: tregua porti a 'cessate il fuoco duraturo'. Gaza, Netanyahu: 'Cessate il fuoco Richieste H ...adnkronos

Gaza, strage di civili in attesa di aiuti: scambio di accuse: Spari sulla folla affamata, la calca inevitabile, le vittime - almeno 21, secondo fonti locali - e molti più feriti, oltre 150. E' successo di nuovo, denuncia Hamas, sempre a Gaza City. Il portavoce i ...tgcom24.mediaset

Houthi colpiscono una nave nello Yemen: «Siamo pronti ad attaccare anche nell'Oceano Indiano»: Gaza. Hamas riferisce di almeno 21 morti e 155 feriti in una nuova strage di persone in fila per gli di aiuti umanitari causata dalle forze di Israele, che invece smentisce. Lo Stato ...ilgazzettino