Hamas accusa Israele | nuova strage di civili durante la consegna degli aiuti | 21 morti Idf | “Falso”

Tre giorni non sono bastati a tutti i mediatori per trovare un accordo sul cessate il fuoco , quello che il presidente Biden aveva detto fosse possibile entro l’inizio del Ramadan (il 10 marzo ... (ilgiornaleditalia)

Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 4 marzo ha rivelato prove di violenze sessuali commesse in più luoghi durante l'attacco del 7 ottobre condotto da militanti da Hamas contro israeliani. ... (today)

Mentre la tensione a Gaza non accenna a diminuire, tra Israele e l’Onu gli attriti si materializzano in uno scontro diplomatico. Fonti governative hanno infatti reso noto che Tel Aviv ha richiamato ... (open.online)