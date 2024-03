Ha verniciato su affreschi del ‘700 | prete denunciato dal comune | “Non li avevo visti”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il parroco di una chiesa di Tenerife ha coperto e danneggiatodel XVIII secolo. Per questo è statodal

Tajani, truppe Nato a Kiev Rischio Terza guerra mondiale

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina" e "mi auguro che non accada" che un Paese vada a combattere lì. "Entrare e fare guerra alla Russia significa rischiare la Terza ...notizie.tiscali

Sale il bilancio a Odessa, 14 morti e 46 feriti: (ANSA) - ROMA, 15 MAR - 'L'attacco missilistico russo a Odessa ha ucciso 14 persone, altre 46, tra cui sette dipendenti del Servizio di ...notizie.tiscali

Denunciato parroco Tenerife, ha verniciato su affreschi del '700: Ha suscitato le ire dei fedeli l'intervento di tinteggiatura deciso dal parroco delle pareti della chiesa di San Francesco di Padova, nel piccolo comune di El Tanque - 2.600 abitanti - a Tenerife, che ...ansa