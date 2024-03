Guida al risparmio sulle bollette con il nuovo bonus gas

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilgas riguarda moltissime persone, soprattutto in un periodo come questo che è caratterizzato da una grande incertezza economica. Sono state apportate alcune modifiche sostanziali al, una misura che coinvolge tutte le famiglie a basso reddito. Il governo era intervenuto negli ultimi due anni proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà e fronteggiare le conseguenze di una crisi energetica molto importante. Ecco che, a due anni di distanza, ilè stato modificato ancora, ritornando al regime ordinario. Si tratta di novità attese, soprattutto alla luce dei prezzi gas di gennaio e della fine del mercato tutelato, che permette a ciascun utente di sottoscrivere un’offerta con un fornitore di propria scelta. I principali cambiamenti, come già ...