Guerra | ultime notizie Scholz | «Coalizione per armi a lungo raggio a Kiev» Video Idf | «Su folla a Gaza spari palestinesi» Arrivata nave con aiuti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il capo del ministero degli Affari interni dell’Ucraina, Igor Klymenko, ha riferito che sono saliti a 19 i morti nell’attacco russo a Odessa e 73 persone sono rimaste ferite. La prima spedizione diumanitari nella Striscia diattraverso un corridoio marittimo aperto da Cipro èsulla costa dell’enclave palestinese, dove sono iniziate le operazioni di scarico di 200 tonnellate di cibo. Le operazioni di voto per le presidenziali in Russia, iniziate stamane, sono in corso anche nella regione russa di Belgorod, nonostante i ripetuti attacchi ucraini. Hamas ha presentato ai mediatori una proposta di cessate il fuoco ache prevede una prima fase di rilascio di donne, bambini, anziani e malati israeliani tenuti in ostaggio in cambio del rilascio di 700-1000 prigionieri