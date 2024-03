Guerra in Ucraina | attacco russo ad Odessa | 14 morti e 46 feriti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono in tutto 14 ie 46 idi unmissilistico, città portuale nel sud dell’. Lo ha detto il governatore regionale. Nel raid sono rimasti uccisi anche due soccorritori. «L'missilisticoha ucciso un autista di ambulanza e un soccorritore arrivati sul posto dopo una prima esplosione per aiutare», ha detto Oleg Kiper su Telegram. «Ci sono...

Berlino , 15 marzo 2024 - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz , riceverà a Berlino il presidente francese, Emmanuel Macron , dopo che le tensioni tra i due leader sulle divergenze su come sostenere ... (quotidiano)

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa

“È indubbio che viviamo un periodo di turbolenza. Le guerre, l'Ucraina, la vicenda mediorientale, il progrom di Hamas, l’ingresso di Israele in Gaza e altre situazioni che si vanno sempre più ...agenziaradicale

Russia, al via le elezioni presidenziali. Ecco chi sono gli sfidanti di Vladimir Putin, che è certo della riconferma: l’opposizione al Cremlino non ha candidati da sostenere dopo la morte di Alexei Navalny, la condanna a 25 anni del dissidente Vladimir Kara-Murza e l’esclusione dalle elezioni dell’oppositore Boris ...milanofinanza

“Francia coinvolta in Guerra”: Macron scatena il caos. E la Russia avvisa…: Emmanuel Macron ha scatenato il caos. Il Presidente francese ha deciso di esporsi, sulla Guerra in Ucraina, uscendo allo scoperto in maniera forte, netta, e anche individuale. Ha parlato a nome del ...strettoweb