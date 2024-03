Guasto agli impianti dell' acqua | qualche disagio a Rignano sull' Arno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firenze, 15 marzo 2024 – In queste ore si stanno verificando problemi idrici a, in provincia di Firenze. Questo, si legge in una nota di Publi, a causa di un guardoproprio di Publi. In particolare si stanno “registrando problemi di approvvigionamento”. I tecnicia società sono già al lavoro per risolvere al più presto il problema. La situazione, salvo ulteriori problemi, ha proseguito Publi, tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. I disagi per i cittadini dunque dovrebbero terminare a breve e a metà pomeriggio la situazione si stabilizzerà, secondo quanto specificato da Publi. Il lavoro dei tecnici sta proseguendo in modo ...