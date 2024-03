Gruber a Cacciari | “L’editore del Corriere della Sera è anche il mio” “E chi se ne frega” Scontro tra il filosofo e Mieli sulle parole del Papa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Durissimoa Otto e mezzo (La7) tra ilMassimoe il giornalista Paolosulla guerra in Ucraina.accusa la comunità internazionale, in primis l’Europa, di non aver fatto nulla e loda lediFrancesco che, secondo il, si appella “ad alcuni principi fino a oggi scontati sul piano del diritto internazionale”.replica citando il piano di pace proposto da Putin per voce di Dmitry Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza nazionale: “Medvedev dice che l’Ucraina dovrebbe riconoscere la sua sconfitta militare e quindi in questo è come il. Dice che l’Ucraina deve passare alla resa completa ein questo è come il ...