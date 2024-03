Grifo | sarà esodo biancorosso Oltre 900 tagliandi venduti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024)un "Barbetti" tinto parecchio di. Dopo due giorni di prevendita, infatti, sono giànovecento (circa 950) iper il settore ospiti dello stadio di Gubbio. Ne restano ancora a disposizione, la capienza dello stadio rossoblù è di 1175 posti, ma la sensazione è che si andrà verso il tutto esaurito prima della chiusura della prevendita per gli ospiti, domani sera alle 19. La trasferta vicina, il giorno del match, la domenica, ilche si è rilanciato nell’ultimo appuntamento di campionato, la possibilità di prendere le distanze dalla quinta (il Gubbio), e di accorciare sulla terza sono tutte situazioni che hanno spinto i tifosi del Perugia a non perdere tempo e a prenotare in anticipo un posto sugli spalti. Il Perugia di Formisano, che ...