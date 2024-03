Graziani | “Italia? Non punterei su Immobile o su Belotti | ma …”

Graziani: "C'è stata la giornata dei gufi, ma in Europa vanno tifate le italiane!"

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Ciccio Graziani, allenatore ... Io capisco il campanilismo, ma in Italia non in Europa. Lì bisogna tifare le nostre squadre".tuttonapoli

L'OPINIONE - Graziani: "In Europa bisogna fare il tifo per le squadre Italiane": Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Ciccio Graziani, allenatore ed ex calciatore: "Anche quando la Juventus prese il Porto due anni fa tutti dissero menomale e poi è uscita. Che vuol dire L’ ...napolimagazine

IL PARERE - Graziani: "Il Napoli non può più sbagliare nulla, Osimhen Spero recuperi per domenica": “Sono le ultime chiamate per l’Europa”. Ciccio Graziani è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “A San Siro non so se per il Napoli è l’ultima ...napolimagazine