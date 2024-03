Graziani | «Eliminazione Inter | grande tristezza Ma c’è anche orgoglio»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Anon va giù come l’abbia perso la possibilità di andare ai quarti di finale di Champions League. In collegamento con Radio Sportiva, l’ex attaccante si rammarica per quanto avvenuto al Civitas Metropolitano contro l’Atlético Madrid. DOVEVA ANDARE MEGLIO – Francescosperava che l’epilogo per l’contro l’Atlético Madrid fosse diverso: «È unrammarico, perché non solo era andata in vantaggio ma potevamigliorare lo score. Tutti eravamo fiduciosi dopo il gol di Federico Dimarco, ma non avevamo fatto i conti con una squadra che ha grandi dotitecniche. I giocatori messi nel secondo tempo hanno fatto la differenza. C’èrammarico e, perché ...