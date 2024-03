Gratteri | “Autonomia differenziata? Per il Sud è come giocare con un mazzo di carte truccate Lo Stato prima ci dia tutto quello che ha il Nord”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Il Sud in questo momento è messo molto male. Lo dico chiaramente: non sono affatto d’accordo con l’, èse giocassimo con undi. Quando mi chiedono cosa vorrei per la Calabria, io rispondo che vorrei le stesse infrastrutture che ci sono in Veneto, in Lombardia e in Emilia Romagna”. Sono le parole del magistrato Nicoladurante la presentazione del nuovo saggio di Pasquale Tridico, Governare l’economia. Per non essere governati dai mercati, nell’aula Pessina all’università Federico II. Il procuratore della Repubblica di Napoli stronca la riforma voluta dalla Lega e spiega: “di parlare ditumi devi costruire ...