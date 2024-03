Gratta e vinci | gliel’ha detto lui | nessuna bugia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 15 marzo 2024), ha deciso di ascoltarlo e la sua scelta si è rivelata molto sensata: non mentiva, era tutto vero. Oliver Golden ha 26 anni e un sogno nel cassetto: quello di diventare un medico e di salvare vite umane. Ma l’università, di questi tempi, è un privilegio per pochi. E non avrebbe mai potuto permettersi di pagare gli studi, se non fosse accaduto quello che, nelle scorse ore, ha lasciato di stucco l’intera contea di Northumberland, e non solo. PixabaySono tutti increduli, per ovvie ragioni, per quello che è successo nelle scorse ore. Il 26enne di Mount Carmel si è recato, come fa spesso, al Friendly Choice Food Mart. In genere vi si reca per fare rifornimento di cibo, ma quel giorno ha sentito come un “campanello” nella sua testa. Era il suo istinto che gli consigliava di tentare la fortuna e di acquistare un biglietto della Lotteria, una ...