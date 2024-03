Grande Fratello | quando finisce | la data vera della finale e i nominati di giovedì 14 marzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Manca poco alladel. Sembrava lontanissimo questo annuncio e invece all’improvviso è arrivato nella puntata di14. A finire al televoto nella puntata di lunedì 11erano stati Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi e Simona Tagli. Il concorrente meno votato dal pubblico diventa il primo candidato all'eliminazione e l’unica a non salvarsi è Anita Olivieri. Singolare il fatto che i due inquilini rimasti in ballottaggio sino all’ultimo siano stati proprio Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, i due ormai ex super amici. Dopo l’annunciopossibile uscita dalla casa di Anita Olivieri, Alessio Falsone ha reagito d’impulso affermando: “Esco anch’io dalla casa, non ha senso che io rimanga ...